“التجارة الداخلية” تعدل سعر مبيع الطحين والخبز

بناء على توصية اللجنة الاقتصادية المستندة إلى التكاليف العالية والصعوبات في تأمين القمح والدقيق نتيجة ظروف الحرب والحصار الجائر المفروض على سورية حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم سعر مبيع كيلوغرام الخبز المدعوم دون كيس للمستهلك بمبلغ 75 ليرة سورية وسعر الربطة 1100 غرام ضمن كيس نايلون بـ 100 ليرة سورية وذلك عند البيع للمعتمدين والمستهلكين من منفذ البيع بالمخبز.

ووفق بيان تلقت سانا نسخة منه فإن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حددت أيضاً سعر مبيع طن الطحين المدعوم بمبلغ 40 ألف ليرة سورية وذلك نظراً للصعوبات التي تواجهها الدولة في توفير المادة وارتفاع قيمتها وتكاليف شحنها.

وبالتزامن أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سلسلة من التعاميم يؤكد فيها على المخابز والمطاحن توفير الطحين والخبز بأفضل المواصفات وتطوير خطوط التشغيل والإنتاج وإجراء أعمال الصيانة الدورية لها واستثمار أقصى الطاقات لتكون مادة الخبز بمتناول جميع المواطنين بنوعية جيدة.

كما أكد على مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات تكثيف دورياتها على المخابز واتخاذ أقصى العقوبات بحق كل من يخالف إنتاج الخبر وفق المواصفات الجيدة تصل إلى الإعفاء والتغريم وسحب رخصة المخبز الخاص وإدارته من قبل آخرين وكذلك التشدد بالعقوبات القانونية بحق كل من يقوم تهريب الدقيق التمويني وبيع الخبز كمادة علفية.

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