إصابة مدني بجروح بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في قرية جب خسارة في منطقة سلمية بريف حماة

أصيب مدني بجروح نتيجة انفجار لغم من مخلفات التنظيمات الإرهابية في محيط قرية جب خسارة بريف مدينة سلمية شرق حماة.

وذكر مراسل سانا أن لغماً من مخلفات الإرهابيين انفجر بجرار زراعي في قرية جب خسارة التابعة لناحية السعن بريف سلمية ما أدى إلى إصابة المزارع سائق الجرار بجروح خطيرة تم إسعافه إلى مشفى سلمية الوطني.

وعمدت التنظيمات الإرهابية قبل اندحارها إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة في أماكن انتشارها وإخفائها في القرى والبلدات وفى الأراضي الزراعية لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بالأهالي الذين يعودون إلى مناطقهم بعد تحريرها من الإرهاب.

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