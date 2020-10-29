أرمينيا: نمتلك أدلة على إرسال النظام التركي إرهابيين إلى قره باغ

أكد وزير الخارجية الأرميني زهراب مناتساكانيان امتلاك بلاده أدلة دامغة على إرسال النظام التركي مرتزقة وإرهابيين من سورية وليبيا إلى إقليم ناغورني قره باغ.

وقال مناتساكانيان في مقابلة مع وكالة سبوتنيك هناك أدلة واقعية لا جدال فيها على وجود واستمرار إرسال تركيا مقاتلين إرهابيين أجانب من سورية وليبيا إلى قره باغ مضيفاً إن “هذا ما تؤكده البيانات الاستخباراتية للدول المشاركة في رئاسة مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والتقارير الواردة من منطقة الصراع نفسها.

وكان الرئيس الأرميني أرمن ساركيسيان جدد الخميس الماضي التأكيد على أن النظام التركي متورط بشكل مباشر في النزاع بإقليم ناغورني قره باغ.

واندلعت في الـ 27 من أيلول الماضي اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمينية في الإقليم المذكور والمناطق المتاخمة في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ قرابة ثلاثة عقود وسط اتهامات متبادلة ببدء القتال.

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