بوتين: تحفيز الاقتصاد الروسي والنشاط الاستثماري من أولويات عمل الحكومة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الحكومة تقوم بالعديد من الإجراءات لدعم الاقتصاد الوطني وتحفيز النشاط الاستثماري.

ونقل موقع روسيا اليوم عن بوتين قوله في كلمة خلال منتدى الاستثمار (روسيا تنادي) المنعقد في العاصمة موسكو أن “الحكومة ستوجه نحو 4.5 من حجم الناتج المحلي الإجمالي لدعم الاقتصاد” موضحاً أنه “يتم إعداد مجموعة جديدة من الإجراءات لدعم قطاع الأعمال الصغير والمتوسط كما أن تحفيز النشاط الاستثماري على المدى القصير والطويل يعد من أولويات عمل الحكومة الروسية”.

وأشاد بوتين بوضع روسيا المالي وقال إن “احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي والذهب بلغت 585 مليار دولار” موضحاً أن “سياسة الاقتصاد الكلي المستدامة التي تم اتباعها خلال السنوات الماضية خففت من آثار جائحة كورونا على الاقتصاد الروسي وهذا يعود بالمقام الأول إلى الوضع المستقر في مجال سياسة الاقتصاد الكلي في السنوات الأخيرة وقيام البنك المركزي الروسي بتحرير سعر صرف الروبل ما سمح بتخفيف تداعيات ما يحدث في الأسواق العالمية بما في ذلك في أسواق الطاقة”.

وأكد بوتين أن “الحكومة الروسية نجحت في منع ارتفاع معدلات التضخم في البلاد” مشيراً إلى أن “معدلات التضخم لا تزال ضمن المعدل”.

ولفت بوتين إلى أن الاقتصاد الروسي سيتراجع خلال العام الجاري بنسبة 4 بالمئة وهو مستوى أقل مما سجل في دول أخرى حيث أثرت أزمة كورونا في الاقتصاد.

وبشأن العلاقات مع الولايات المتحدة أعرب بوتين عن استعداد روسيا للعمل مع أي إدارة أمريكية جديدة بغض النظر عمن سيشكلها وقال “سنقبل بأي قرار يصدر عن الشعب الأمريكي وسنعمل مع أي إدارة”.

وأضاف “لا أريد التطرق إلى موضوع الانتخابات الأمريكية لأن بعض شركائنا سيتشبثون بأي شيء لإثبات تدخل روسيا في العملية الانتخابية”.

وحول إمكانية فرض إغلاق كامل في روسيا بسبب جائحة كورونا قال بوتين “لدينا تصور واضح كيف يجب أن نتصرف وبالتالي لا نخطط لفرض قيود كاملة” مشيراً إلى أن “فرض القيود سيتم بناء على توصيات الأطباء وأن الإجراءات ستكون محددة في منطقة أو مدينة ما وعند وجود ضرورة موضوعية”.

وحول اللقاحين الروسيين اللذين تم الإعلان عنهما مؤخراً ضد فيروس كورونا أكد بوتين أنهما فعالان وآمنان مشيراً إلى أن هناك لقاحاً ثالثاً سيظهر قريباً.

طباعة