الاحتلال يعتدي على الفلسطينيين ويمنعهم من دخول الحرم الإبراهيمي

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم على الفلسطينيين في مدينة الخليل بالضفة الغربية ومنعتهم من الدخول إلى الحرم الإبراهيمي الشريف.

وأوضح مدير الحرم الإبراهيمي الشريف حفظي أبو سنينة لوكالة وفا أن قوات الاحتلال اعتدت على الفلسطينيين في مداخل المدينة القديمة وفي محيط وعلى بوابات الحرم الإبراهيمي لمنعهم من دخوله في انتهاك واضح للشرائع والقوانين الدولية التي كفلت حق حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية.

وشدد أسنينة على أن الحرم الإبراهيمي سيبقى إسلامياً خالصاً والشعب الفلسطيني سيواصل نضاله حتى إسقاط مخططات الاحتلال التهويدية التي تستهدف أرضه ومقدساته وإرثه التاريخي والحضاري.

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