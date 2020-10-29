إعفاءات بالجملة لرؤساء بلدات في القنيطرة

القنيطرة - ممدوح عوض:

قامت المجالس البلدية في تجمعات النازحين في القنيطرة وبالإجماع بحجب الثقة عن رؤساء بلديات تجمعات حجيرة والبطيحة ( مخيم الوافدين ) وجديدة الفضل وعرطوز الضهرة والواقعة على أرض محافظة ريف دمشق، وأرجع نائب رئيس المكتب التنفيذي لمحافظة القنيطرة _حسين إسحاق أسباب حجب الثقة عن المجالس البلدية الأربعة إلى وجود تقارير تفتيشية ورقابية وتجاوزات وضعف الأداء والتقصير والإهمال وعدم متابعة عمل الوحدات الإدارية بالشكل المناسب، وكثرة الشكاوي لهم ومخالفة مرسوم الإدارة المحلية رقم 40، وأضاف إسحاق: سوف يتم انتخاب رؤساء مجالس بلدية جدد في القريب العاجل، مشيراً إلى أن كل تلك التجمعات متواجدة على أرض محافظة ريف دمشق وتعد من أكبر التجمعات السكانية لأبناء القنيطرة.

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