الجيش يتخطى الطليعة في الدوري الكروي

ابراهيم النمر

في افتتاح الجولة الثانية من منافسات الدوري السوري الممتاز لكى القدم فاز الجيش على ضيفه الطليعة بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس في ملعب الجلاء بدمشق وسجل هدف اللقاء الهداف محمد الواكد من تسديدة قوية سكنت شباك حارس الطليعة محمود خلف في الدقيقة 45.

وبهذا الجيش وصل لنقطته السادسة في الصدارة مؤقتا بانتظار استئناف المباريات غدا الجمعة والتي يلتقي فيها الحرجلة مع حطين في الجلاء والاتحاد مع الكرامة في حلب والوثبة مع الحرية في حمص وتشرين مع الساحل في اللاذقية واخيرا تختتم الجولة منافساتها بعد غد السبت بلقاء الشرطة والوحدة في ملعب الجلاء بدمشق.

تصوير – صالح علوان

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