أذربيجان تسلم أرمينيا جثث قتلى ويريفان تبدي استعدادها لخطوة مماثلة

أعلن مساعد الرئيس الأذربيجاني حكمت حاجييف، اليوم، أن بلاده سلمت أرمينيا 30 جثة لقتلى من جنود وضباط تابعين للقوات المسلحة الأرمينية إضافة إلى مدنيين اثنين.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن حاجييف قوله في مؤتمر صحفي: تم تسليم حوالي 30 جثة من الجيش وضباط القوات المسلحة الأرمينية إلى الجانب الأرميني إضافة إلى اثنين من كبار السن من مواطني أرمينيا.

وأشار حاجييف إلى أن عملية تسليم الجثث تمت في منطقة “قره باغ توفوز” منوهاً بالجهود التي بذلتها وزارة الدفاع الروسية في هذا السياق.

إلى ذلك، أعربت السكرتيرة الصحفية لوزارة الدفاع الأرمينية شوشان ستيبانيان اليوم عن استعداد بلادها لتسليم أذربيجان جثث جنودها وقالت على صفحتها في موقع فيسبوك إن الجانب الأرميني ومن خلال التزامه بالاتفاقات التي تم التوصل إليها في إطار الهدنة الإنسانية يعرب مرة أخرى عن استعداده لنقل جثث الجنود الأذربيجانيين الموجودين في إقليم أرتساخ إلى أذربيجان وكذلك تبادل المعلومات بشأن تبادل المزيد من السجناء.

وتواصلت الاشتباكات المسلحة بين القوات الأرمينية والأذربيجانية في إقليم ناغورني قره باغ أمس رغم توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار وسط اتهامات متبادلة بقصف المراكز السكنية.

يذكر أن الاشتباكات المسلحة اندلعت في الـ 27 من أيلول الماضي على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمينية في ناغورني قره باغ والمناطق المتاخمة في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ قرابة ثلاثة عقود وسط اتهامات متبادلة ببدء القتال.

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