ابتكار جهاز ينظف مدار الأرض من النفايات الفضائية

بدأت وكالة الفضاء الأوروبية صيف العام الجاري بالعمل على تصميم منظومة Clearspace-1 المخصصة لتنظيف مدار الأرض من النفايات الفضائية، وصرح بذلك لوكالة “تاس” الروسية رئيس فرع وكالة الفضاء الأوروبية في روسيا، ريني بيشال.

وقال بيشال: إن العمل التقني على تحقيق المشروع قد انطلق في يونيو الماضي بعقد اجتماع حضره الخبراء في الوكالة وشركة Clearspace-1 التي فازت بمناقصة تصنيع المنظومة الفضائية مع المدرسة التكنولوجية الفدرالية في لوزان السويسرية وشركة “إيرباص” الأوروبية للطيران وغيرها التي شكلت كونسورسيوماً فضائياً.

وأوضح بيشال أن اتفاقية تصميم المنظومة ينتظر أن توقع في نوفمبر المقبل، وقد تم التنسيق بالاتفاقية في تشرين الثاني عام 2019 في الاجتماع الوزاري للدول المشاركة في وكالة الفضاء الأوروبية التي تولت تمويل المشروع.

وقال بيشال: إن الغاية من المشروع هي سحب الأقمار الصناعية المستعملة وشظاياها الكبيرة التي يمكن أن تشكل عدداً كبيراً من الحطام صغيرة الحجم من مدار الأرض، ويتوقع أن يحدد قمر صناعي تطلقه الوكالة الفضائية الأوروبية إحداثيات النفايات الفضائية بواسطة مستشعرات خاصة يحملها، ثم يتقرب القمر الصناعي الأوروبي من قمر صناعي مستهلك ويختطفه بواسطة 4 أياد آلية .

وستجري تجربة عملية الاختطاف على جزء من صاروخ أوروبي أطلق إلى الفضاء عام 2013 ويحلق الآن على ارتفاع 800 كيلومتر فوق سطح الأرض.

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