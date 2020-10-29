كاريكاتير..

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الخميس 12 ربيع الأول 1442 الموافق لـ 29 تشرين الأول 2020
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الأخبار
الرئيس الأسد يستقبل وفداً روسياً برئاسة لافرنتييف واللقاء يتمحور حول المؤتمر الدولي حول اللاجئين المزمع عقده في دمشق والتحضيرات له
أذربيجان تسلم أرمينيا جثث قتلى ويريفان تبدي استعدادها لخطوة مماثلة
الاعتداء على صحفيين روس أثناء تغطية الاحتجاجات المناهضة للعنصرية في فيلادلفيا
"رَجُلَان" وفيروس!
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الأسير الأخرس يواصل إضرابه لليوم الـ 95
"النمو المدفوع بالديون" يهوي بتركيا إلى القاع
الكفاءات الماسية وإعادتها للوطن قضية أساسية
مقتل مسلح من ميليشيا "قسد" بانفجار لغم في محيط بلدة عين عيسى شمال الرقة
ألمانيا وفرنسا تتجهان للعزل العام لمواجهة موجة شديدة من كورنا