تحسين واقع الري ورفع أداء المشاريع لتقليل هدر المياه

اللاذقية - رحاب رجب

بيّن المهندس نبيل حسن – مدير الموارد المائية في اللاذقية ل«تشرين» أن المديرية مستمرة بتنفيذ موسم السقاية للعام الحالي لإرواء الأراضي الزراعية في محافظة اللاذقية البالغة /42850/ هكتاراً، وذلك وفق برامج السقاية المعتمدة من المديرية وبما يحقق متطلبات الخطة الزراعية، علماً أنه تم إصلاح معظم الأعطال الطارئة لخطوط الري المضغوطة في حينه من قبل الكادر الفني وآليات المديرية.

وأشار حسن إلى أنه تم تنفيذ خطوط إضافية لتحسين واقع الري وتنفيذ استبدالات لخطوط الري في مواقع الأعطال المتكررة وأهم الصعوبات التي اعترضت موسم السقاية هو انقطاع الكهرباء في مواعيد غير منتظمة, ما أثر سلباً في عمليات ضخ المياه وعدم إيصالها إلى أراضي المزارعين خلال مواعيد السقاية المحددة وتم تعويض المزارعين بدورات سقاية إضافية.

واستعداداً للشتاء أكد حسن أن ورش المديرية تقوم بصيانة وتعزيل السواقي، وسيتم البدء بصيانة منشآت الري بعد الانتهاء من موسم السقاية وفق خطة صيانة سنوية وذلك بهدف تحسين أداء المشاريع للتقليل من هدر المياه، وتتضمن الصيانة الدورية صيانة السدود المنفذة والمستثمرة وعددها /14/ سداً، وصيانة شبكات الري الرئيسية والفرعية وتعزيل الأقنية وإصلاح الأعطال، وصيانة محطات الضخ في المديرية وعددها /54/ محطة، وصيانة مراكز التحويل والتوزيع والتجميع الكهربائية وشبكات التوتر المتوسط والعالي.

وأوضح حسن أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لحماية السدود والمنشآت المائية من خطر الأحوال الجوية، حيث يقوم الكادر الفني والآليات بمراقبة كل السدود والمنشآت المائية بشكل دوري على مدار ٢٤ ساعة بشكل مناوبات وذلك بعد التأكد من جهوزية التجهيزات الميكانيكية والكهربائية، وأضاف: إنه حسب نظام الاستثمار لكل سد تتخذ المديرية الإجراءات اللازمة قبل وصول منسوب المياه إلى المنسوب الطبيعي، فقد يتم فتح بوابات مأخذ الري وذلك بهدف تخفيض منسوب التخزين في السدود، كما أن المفيضات الجانبية للسدود تعمل وتستوعب كل الموجات الفيضانية.

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