موقع تشيكي: سياسات أردوغان العدوانية تقود تركيا إلى عزلة دولية

أكد موقع “أورو” الإلكتروني التشيكي أن السياسة العدوانية التي يمارسها رئيس النظام التركي رجب ردوغان تقود تركيا إلى عزلة دولية متزايدة، لافتاً إلى أنها أفقدت بلاده معظم أصدقائها.

وأوضح الموقع في تعليق اليوم أن مظاهر هذه السياسة العدوانية باتت واضحة اليوم أكثر من أي وقت مضى، ولا سيما في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان وقبل ذلك في سورية وليبيا، مبيناً أن تركيا التي تحاول الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أصبحت تمثل مشكلة على الحدود الخارجية له.

ولفت الموقع إلى أن المغامرات العسكرية التي يقوم بها النظام التركي في الخارج تزداد في محاولة منه للتغطية على مشكلاته الداخلية مع شعور أردوغان بأن هذه المشكلات يمكن أن تهدد موقعه السياسي.

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