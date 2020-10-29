موسكو: مستعدون لبذل جهود لمنع سباق تسلح صاروخي جديد في أوروبا

حذر سفير روسيا الاتحادية في الولايات المتحدة أناتولي انطونوف من سباق تسلح صاروخي في أوروبا بعد إعلان مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين استعداد بلاده لنشر صواريخ في أوروبا لـ احتواء روسيا.

وقال انطونوف في تعليق نشرته السفارة على صفحتها في “فيسبوك” وأوردته وكالة “سبوتنيك”: مثل هذه النوايا تهدد التوازن الأمني الإقليمي والعالمي فضلاً عن كونها تزيد من احتمالات المواجهة.

واعتبر أنطونوف أنه إذا كانت واشنطن مهتمة حقاً بمراقبة الحد من التسلح فلا داعي لتصعيد سباق التسلح الصاروخي في القارة الأوروبية، مؤكداً استعداد روسيا لبذل جهود مشتركة مع الشركاء الدوليين لمنع سباق تسلح صاروخي جديد في القارة الأوروبية وفي مناطق أخرى من العالم.

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