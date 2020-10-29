الهند: أكثر من 8 ملايين إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد تجاوز عتبة الـ 8 ملايين لتصبح ثاني بلد بالعالم من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة التي سجلت أكثر من 8ر8 ملايين.

وجاء في بيانات للوزارة وفق ما ذكرت “رويترز”: تم تسجيل 49881 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية و517 وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 120527.

وشهدت الزيادات اليومية تراجعاً كبيراً في الهند من ذروتها في أيلول لكن خبراء يحذرون من أن الأرقام قد ترتفع مرة أخرى خلال موسم المهرجانات الحالي.

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