25 قتيلاً وعشرات المفقودين بإعصار مولاف في فيتنام

ارتفع عدد قتلى الإعصار مولاف الذي يجتاح فيتنام إلى 25 على الأقل فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين.

ونقلت “رويترز” عن مصادر بالحكومة الفيتنامية قولها اليوم: الانهيارات الأرضية التي وقعت بمناطق نائية في إقليم كوانغ نام وسط البلاد تسببت بمصرع 13 شخصاًَ بينما لا يزال 40 في عداد المفقودين فيما لحقت أضرار بنحو 56 ألف منزل إضافةً إلى انقطاع الكهرباء عن ملايين الأشخاص.

ولفتت المصادر إلى أنه تم نشر مئات الجنود ومعدات ثقيلة للبحث عن ناجين في الوقت الذي عرقلت فيه الأحوال الجوية جهود عمال الإنقاذ.

بدوره أعلن التلفزيون الرسمي مصرع 12 صياداً تم العثور على جثثهم بعد غرق زوارقهم لدى محاولتهم العودة إلى الشاطىء قبل أيام ولا يزال 14 صياداً مفقودين.

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