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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الأربعاء 12 ربيع الأول 1442 الموافق لـ 28 تشرين الأول 2020
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الأخبار
لافروف ولودريان: لا بديل عن التسوية الدبلوماسية في قره باغ
الرئاسة الفلسطينية تدين دعم أمريكا مخططات الاحتلال الاستيطانية
طيران العدوان السعودي يجدد استهداف المناطق السكنية في اليمن
برلماني إيطالي يدعو الاتحاد الأوروبي لإيقاف عدوانية أردوغان
ماكرون: لا يمكن ضمان أمن أوروبا بمعزل عن روسيا
عشراوي تجدد مطالبتها بالضغط على الاحتلال لوقف مخططاته الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية
الأمم المتحدة: الوضع الإنساني في اليمن كارثي وخاصة بالنسبة للأطفال
إصدار فئات جديدة من شهادات الاستثمار المجموعة (أ)
تواصل الاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم ناغورني قره باغ
إصابة فلسطيني بعملية دهس نفذها مستوطن جنوب الخليل