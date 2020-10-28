الصحة: 52 إصابة جديدة بـ كورونا و 40 حالة شفاء ووفاة 3 حالات

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 40 حالة ووفاة 3 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس في سورية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن حصيلة الإصابات المسجلة بلغت حتى الآن 5580 إصابة شفيت منها 1861 وتوفيت 278 حالة.

توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة يوم الأربعاء ٢٨ تشرين الأول ٢٠٢٠:

الإصابات:

٢٠ في حمص

١٢ في ريف دمشق

٧ في حماة

٦ في حلب

٥ في دمشق

٢ في القنيطرة

حالات الوفاة:

١ في حمص

١ في ريف دمشق

١ في حماة

حالات الشفاء:

٦ في دمشق

٥ في حلب

٥ في حمص

٥ في ريف دمشق

٤ في اللاذقية

٤ في درعا

٤ في حماة

٤ في القنيطرة

٣ في طرطوس

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