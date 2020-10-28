لافروف ولودريان: لا بديل عن التسوية الدبلوماسية في قره باغ

أعرب وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والفرنسي جان إيف لودريان في اتصال هاتفي عن قلقهما إزاء استمرار الاشتباكات المسلحة بين القوات الأرمينية والأذربيجانية في إقليم ناغورني قره باغ مؤكدين أنه لا بديل للحل الدبلوماسي للنزاع.

وجاء في بيان للخارجية الروسية في أعقاب الاتصال الهاتفي بين الوزيرين نقله موقع “روسيا اليوم” أنه تم بحث تطورات الأوضاع في منطقة قره باغ وأن الجانبين أعربا عن قلقهما البالغ إزاء العمليات القتالية المستمرة على نطاق واسع.

ودعا الوزيران طرفي النزاع إلى وقف إطلاق النار بشكل كامل بأسرع ما يمكن وخفض التصعيد وأن يبدي طرفاً النزاع الإرادة السياسية لوقف القتال.

وأضاف بيان الخارجية: إنه جرى التأكيد على عدم وجود بديل للتسوية الدبلوماسية للنزاع وضرورة اتخاذ خطوات منسقة، لاحقا ًمن قبل رؤساء مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والتي تضم روسيا وفرنسا والولايات المتحدة.

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