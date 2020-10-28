تراجع وفيات الحوادث المرورية في العالم بسبب كورونا

كشف تقرير جديد نشره المنتدى الدولي للنقل تراجع وفيات الحوادث المرورية في العالم خلال الأشهر الأولى من العام الجاري.

ونقلت شبكة “سكاي نيوز” الإخبارية عن المنتدى التابع لمنظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي قوله: إن “الصحية العالمية جراء انتشار كورونا وتدابير الإغلاق المرافقة لها انعكست على تراجع حركة المرور والحوادث بدرجة كبيرة خلال الأشهر الأولى من 2020 وخصوصاً بسبب تدابير الإغلاق المفروضة في بلدان عدة ما أدى إلى انخفاض عدد الوفيات في حوادث السير في العالم.

وأوضح التقرير أن تدابير الإغلاق الصارمة الرامية لكبح تفشي فيروس كورونا أدت إلى تباطؤ في الاقتصاد وحركة الأشخاص وبالتالي في عدد الحوادث المرورية،مبيناً أن انخفاض عدد الوفيات ليس متناسباً مع نسبة التراجع في حركة المرور كما أن بعض البلدان سجلت ازدياداً في معدل السرعة وفي الحوادث الأكثر خطورة.

ومن بين 29 بلداً شملها التحليل وحدها الدنمارك والسويد التي لم تفرض تدابير إغلاق وهولندا سجلت ازدياداً طفيفاً في عدد ضحايا الحوادث المرورية.

وتراجع معدل الوفيات جراء الحوادث المرورية بنسبة 18.3 بالمئة في 2018 مقارنة مع معدل السنوات الثلاث السابقة مع استثناء الولايات المتحدة ذات التعداد السكاني الكبير حيث ازداد هذا العدد.

ويلقى أكثر من 1.3 مليون شخص في العالم حتفهم سنوياً جراء حوادث مرورية تؤدي أيضاً إلى اصابة الملايين بجروح خطيرة.

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