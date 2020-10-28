برلماني إيطالي يدعو الاتحاد الأوروبي لإيقاف عدوانية أردوغان

انتقد البرلماني الإيطالي ماتيو بيريغو سياسات رئيس النظام التركي رجب أردوغان ومخططاته التوسعية، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى إيقاف عدوانيته.

ونقلت وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء عن بيريغو عضو مجلس النواب عن حزب فورتسا ايتاليا قوله: على أوروبا رفع صوت واحد متضامن وإدانة ممارسات أردوغان والمرآة التي يخفي وراءها الهدف التوسعي للنظام التركي الممتد من البحر المتوسط إلى ناغورني قره باغ مروراً بسورية وليبيا.

وأضاف بيريغو: إن على أوروبا أن تطالب بوضع حد لهذا الموقف العدواني الخطير.

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