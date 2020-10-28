الرئاسة الفلسطينية تدين دعم أمريكا مخططات الاحتلال الاستيطانية

أكدت الرئاسة الفلسطينية أن مواصلة الولايات المتحدة دعمها اللا محدود لمخططات الاحتلال الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تكريس لخرقها قرارات الشرعية الدولية التي تطالب بوقف عمليات الاستيطان.

وشدد المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان اليوم أوردته وكالة “وفا” على أن زيادة الإدارة الأمريكية دعمها للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة خطوة غير قانونية ومرفوضة ومدانة لا يمكن السكوت عنها.

وأوضح أبو ردينة أن هذه الخطوة بمثابة مشاركة أمريكية فعلية في احتلال الأراضي الفلسطينية وتكريس لسياسة الإدارة الأمريكية في خرق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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