سورية تشارك في منافسات الأولمبياد الدولي لهندسة الرياضيات

تشارك سورية في الأولمبياد الدولي لهندسة الرياضيات “آي جي أو” الذي تنظمه إيران “عن بعد” يوم الجمعة المقبل بمشاركة طلاب من 60 دولة.

وتجري اختبارات الأولمبياد للمشاركين عبر الانترنت وبالتوقيت نفسه على مدى أربع ساعات ونصف الساعة وتتضمن مسائل عالية المستوى في الهندستين المستوية والفراغية وفق بيان لهيئة التميز والإبداع تلقت “سانا” نسخة منه اليوم.

ويمثل سورية في الأولمبياد وفقاً للهيئة 182 طالباً وطالبة من أعضاء الفريق الوطني للأولمبياد العلمي السوري الحاليين والقدامى وطلبة المركز الوطني للمتميزين يتوزعون على خمسة مراكز في “دمشق واللاذقية وحلب وطرطوس وحمص”.

كما يتوزع المشاركون على ثلاث فئات عمرية هي المستوى المتوسط “لطلاب الصفين التاسع والأول الثانوي” والمستوى المتقدم “لطلاب الصفين الثاني الثانوي والثالث الثانوي” والمستوى الحر لطلاب المرحلة الجامعية.

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