ماكرون: لا يمكن ضمان أمن أوروبا بمعزل عن روسيا

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن ثقته بأن إعادة بناء الثقة في العلاقات مع روسيا تمثل شرطاً ضرورياً لضمان أمن أوروبا.

ونقلت رويترز عن ماكرون قوله اليوم أثناء موجز صحفي عقده في باريس مع رئيس الوزراء الإستوني يوري راتاس: بحثنا العلاقات مع روسيا، ولا يمكن ضمان الأمن في أوروبا دون استعادة الثقة تدريجياً في العلاقات مع موسكو.

ولفت ماكرون إلى أن الهدف الرئيس لسياسات أوروبا تجاه روسيا هو تحسين ظروف الأمن الجماعي في أوروبا مع مراعاة مصالح جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي.

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