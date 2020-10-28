عشراوي تجدد مطالبتها بالضغط على الاحتلال لوقف مخططاته الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية

جددت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف مخططاته الاستيطانية التهويدية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضحت عشراوي في بيان اليوم نقلته وكالة وفا اليوم إن جرائم الاحتلال المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني تشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية والإنسانية واعتداء مباشراً على المبادئ الأساسية للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي بما في ذلك القرار 2334 الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية اليوم أن مواصلة الولايات المتحدة دعمها اللامحدود لمخططات الاحتلال الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة هي تكريس لخرقها قرارات الشرعية الدولية التي تطالب بوقف عمليات الاستيطان.

طباعة