إلغاء مهرجان الأضواء في ليون الفرنسية بسبب كورونا

أعلن عمدة مدينة ليون الفرنسية غريغوري دوسيه اليوم إلغاء مهرجان الأضواء الذي كان من المقرر أن تستضيفه المدينة بسبب انتشار فيروس كورونا.

ونقلت صحيفة (فان مينيت) الفرنسية عن دوسيه قوله “بعد عدة أسابيع من التردد تم اتخاذ القرار بالتخلي عن إقامة مهرجان الأضواء بسبب انتشار فيروس كورونا في المنطقة”.

وأضاف أنه كان من المقرر أن يقام مهرجان الأضواء بشكل أخف من المعتاد حيث خططت المدينة للتخلص من العروض في وسط المدينة والتركيز على الأنشطة في متنزهات قريبة.

ومهرجان الأضواء هو تقليد شعبي في ليون يقام عادة بين الـ 5 والـ 8 من كانون الأول.

وكانت فرنسا أعلنت أمس تسجيل 523 حالة وفاة و33417 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

طباعة