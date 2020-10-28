إصدار فئات جديدة من شهادات الاستثمار المجموعة (أ)

سامي عيسى

اصدر مجلس النقد والتسليف القرار رقم (181/م.ن) المتضمن الموافقة على إصدار مصرف التسليف الشعبي فئات جديدة من شهادات الاستثمار فئة (أ)، على النحو التالي: (500,000) ليرة خمسمئة ألف ليرة سورية فقط لا غير، (5,000,000 (ليرة خمسة ملايين ليرة سورية فقط لا غير، (10,000,000) عشرة ملايين ليرة سورية فقط لا غير)، وبحيث يكون حق التملك للأفراد والشخصيات الاعتبارية المسموح لها بتملك الشهادات والفئات الجديدة.

ويأتي صدور هذا القرار تجاوباً مع المقترح المقدم من مصرف التسليف الشعبي وموافقة وزارة المالية، وتكريساً لأهمية هذه الشهادات كونها تدر دخلاً للأفراد والأسر السورية لما لها من دور ذو طابع اقتصادي واجتماعي إيجابي على صعيد الوضع المعيشي للأسرة السورية، عدا عن أن طبيعة إصدارها والاكتتاب عليها ذات الطبيعة المستمرة من مصرف التسليف الشعبي يشكل فرص استثمارية للأفراد ذوي المدخرات الصغيرة بما ترتبه المجموعة /أ/ تحديداً من دخل دوري وضمانة عالية.

وتعد شهادات الاستثمار التي يصدرها مصرف التسليف الشعبي بمجموعاتها المختلفة (أ- ب- ج) أحد أكثر أنواع الاستثمارات إقبالاً من قبل المتعاملين، لما تتمتع به من ضمانة عالية إضافةً للميزات المتعلقة بمعدل الفائدة المرتفع نسبياً أو الميزات الادخارية أو منح الجوائز وفق الميزات الخاصة بكل مجموعة منها، حيث يتولى مصرف التسليف الشعبي إدارة هذه الشهادات لصالح وزارة المالية. وعليه؛ في إطار رغبة تطوير شروط عمل هذه الشهادات بما يتوافق مع المستجدات الحاصلة في الاقتصاد السوري بصورة عامة، والتي استدعت النظر في ضرورة إصدار فئات جديدة من شهادات الاستثمار فئة /أ/ بما يتناسب مع مستوى الإقبال عليها وفي الوقت نفسه تخفيض كلفة الطباعة والفائدة المترتبة من دون تأثير على معدلات الفائدة المشجعة المعمول بها عليها.

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