إصابات ووفيات جديدة بكورونا في جورجيا وماليزيا وقرغيزستان

أعلن المركز الوطني للسيطرة على الأمراض في جورجيا تسجيل 1731 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع الإجمالي في البلاد إلى 33858 حالة.

وأضاف المركز أن 636 من الحالات الجديدة سجلت في العاصمة تبليسي لافتاً إلى تسجيل 253 وفاة و14829 حالة شفاء.

وفي ماليزيا أعلنت وزارة الصحة تسجيل 801 إصابة جديدة بالفيروس ما يرفع العدد الكلي إلى 29441 إضافة إلى تسجيل 8 حالات وفاة ما يرفع عدد الوفيات إلى 246.

وفي قرغيزستان أعلنت السلطات الصحية تسجيل وفاتين و538 إصابة جديدة بالفيروس ليبلغ إجمالي الإصابات 27276 حالة بينما وصل مجموع الوفيات إلى 1138 حالة

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