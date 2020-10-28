موسكو: جائحة كورونا باتت ذريعة للغرب لشن هجمات إعلامية جديدة ضدنا

انتقد نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية ألكسندر بيكانتوف تذرع بعض الدول الغربية بجائحة فيروس كورونا لشن هجمات إعلامية جديدة ضد روسيا بدلاً من المساعدة في تجاوز الخلافات.

وقال بيكانتوف في كلمة له في إطار المؤتمر الدولي التاسع (روسيا وأوروبا) المنعقد اليوم في العاصمة الإسبانية مدريد “على الرغم من ثقل مأساة كورونا في الوضع العالمي والمرتبطة بهيمنة العوامل والمشاعر الصحية والوبائية السلبية إلا أن هذه المحنة المشتركة أتاحت فرصا جديدة لنا جميعاً لتوحيد الجهود والتغلب على الاختلافات أو التخفيف من حدتها على الأقل” مضيفاً “لكن للأسف لم تتحقق الآمال في ذلك إذ إن الإعلام الأوروبي انضم بحماس إلى حملة التشويه ضد روسيا والصين وبعض الدول الأخرى.

يشار إلى أن المؤتمر الدولي (روسيا وأوروبا) حول المشاكل الفعلية للصحافة الدولية المعاصرة يعقد كل عام في دول مختلفة ويحضره تقليدياً رؤساء وسائل الإعلام الأوروبية والسياسيون والدبلوماسيون والعلماء وعلماء السياسة وإدارة الشركات الدولية.

طباعة