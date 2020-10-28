افتتاح دورة تأهيل واعتماد وترقية لمدرب المصارعة

ابراهيم النمر

افتتحت اليوم في قاعة المحاضرات في مبنى الاتحاد الرياضي العام وبحضور الأستاذ فراس معلا رئيس الاتحاد الرياضي العام والأستاذ محمد الحليم عضو المكتب التنفيذي رئيس مكتب العاب القوة والأستاذ محمد العلي رئيس اتحاد المصارعة وأعضاءالاتحاد دورة تأهيل واعتماد وترقية للمدربين التي تستمر حتى 31 الشهر الجاري.

معلا أكد في كلمته أمام الدارسين الذين يبلغ عددهم 115 على أهمية تأهيل الكوادر الفنية والإدارية وضرورة الاستمرار في إقامة مثل هذه الدورات مع الاجتهاد الذاتي للمدرب لتطوير امكانياته وقدراته التدريبية منوها بأهمية المصارعة كواحدة من الألعاب الإستراتيجية مع تقديم الدعم مسيرتها لعادتها إلى سابق عهدها في التألق، مشيدا بفعالية ونشاط اتحاد اللعبة وحرصه على تنفيذ أنشطته الرياضية ومتابعته لمنتخباته الوطنية.

وبدوره رئيس الاتحاد العربي السوري للمصارعة الاستاذ محمد نور العلي ان اقامة هذه الدورة تاتي تجسيدا لمقولة السيد الرئيس بشار الأسد على أهمية الاستمرار في التدريب واستثمار جهد الكوادر الوطنية وتاهيلها للارتقاء بالرياضة إلى المستوى المطلوب.

وأشار العلي إلى ان الدورة تشكل جزءا من خطة عمل الاتحاد لرفع سوية الكوادر وهي الخطوة الأولى نحو الوصول إلى المدرب الوطني المختص صاحب الكفاءة بما يتضمنه من محاضرات تحمل كل جديد في علم التدريب وما سيكتسبه مدرب انا عمليا مع تغيير الصورة النمطية للدورات السابقة.

وأكد العلي ان إعداد الدورة وتنفيذها جاء على أيدي أبناء اللعبة من الأكاديميين والخبرات الوطنية .

مشيرا إلى ان اتحاد اللعبة يعتبر المدرب الحلقة الأهم في سلسلة العمل الرياضي فإذا تم صقله وتثقيف بشكل صحيح سينعكس ذلك إيجابا على اللاعبين الذين هم الهدف الأساسي من العمل الرياضي.

ومن جهته محمد الفاعوري امين سر اتحاد المصارعة أكد ضرورة التقيد والالتزام بالمواعيد والاستفادة من المعلومات التي ستلقى في الدورة مشيدا بالدعم الكبير المقدم من المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام من خلال المشاركة المجانية لجميع الدارسين بخلاف بقية الألعاب التي لها رسوم.

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