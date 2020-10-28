استخراج جزء غصن زيتون بطول 5سم من عين مريض

طرطوس- ثناء عليان

أجرت الكوادر الطبية في مشفى الباسل في طرطوس عملية جراحية تم خلالها استخراج غصن زيتون من عين المريض /م،ع/ (٤٥) سنة، وبحسب الدكتور اسكندر عمار – مدير الهيئة العامة لمشفى الباسل في طرطوس راجع المريض م، ع قسم العينية في المشفى وهو يشكو من دخول غصن زيتون أسفل العين اليمنى، وبفحص القدرة البصرية (عد الأصابع أمام الوجه)، وكانت الحدقة نصف متسعة وغير متفاعلة، ويوجد قساوة شديدة بجس العين مع عدم إمكانية تقييم قعر العين، إضافة لوجود وذمة شديدة بالملتحمة خاصة بالناحية الوحشية مع تحدد بحركة العين بكل الاتجاهات، بصورة الطبقي تبين وجود عود ضمن الحجاج، وبعد إجراء التحاليل والاستشارات اللازمة، تم إجراء العمل الجراحي تحت التخدير العام وتمت دراسة الحالة تحت المجهر لمعرفة حدود الجسم الأجنبي لتجنب إصابة أنسجة العين قدر الإمكان، تم استئصال الجسم الأجنبي بدقة فتبين طوله حوالي / ٥ سم / مع المحافظة على الجراحة بشكل يمنع حدوث إنتان لاحق وتنضيره بشكل جيد وخياطته تحت المجهر باستخدام خيوط مجهرية خاصة بالجراحة العينية .

وأكد الدكتور عمار تحسن القدرة البصرية للمريض في اليوم التالي للعملية وأصبحت ستة من عشرة، وبيّن أن فحص الأوساط الكاسرة وقعر العين بدا طبيعياً، إلا أنه يوجد وذمة حول العين مع تحدد حركة بمجال عمل العصب الثالث، حيث تم إعطاء المريض تغطية ثلاثية مع مراقبة من الناحية العصبية، لافتاً إلى أن فريق العمل الجراحي يتكون من الدكتورة إيفلين رستم اختصاصية عينية، والدكتورة ندى نجار اختصاصية تخدير، ومن الأطباء المقيمين : د.بانا سليمان، د.زينب أبو غبرة، د.نور عبود.

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