جواد ديوب

كنتُ أتنقّل بين الآلات الموسيقية متخفّفاً من ثقل الحياة اليومية ومرارة الواقع، فمرّة أنا نايٌ بأنفاسٍ إلهية، أو عود يترنّمُ بمرح، أو بزقٍ يهزّ الصدى بآهاته، أو تشيللو تسيلُ منه النغمات مثل الدموع.

كنتُ أتقمّص شخصية العازفين وحركاتهم أو أمسكُ خيوطَ الضوء المنبعثة من كامل آلات الفرقة الوطنية السورية للموسيقا العربية التي قدّمت أمسيتها الجديدة في دار الأوبرا بدمشق بصحبة المميزين محمد عثمان على البزق ومحمد نامق على التشيللو.

هكذا ابتدأنا مع مقطوعة “لونغا حجاز” من تأليف وتوزيع قائد الفرقة المايسترو عدنان فتح الله اختارها كبدايةٍ وتمهيدٍ موسيقيّ ليُدخِلنا في جو الأمسية من باب المرح.

ثم بدأ العازفون الإفراديون يجذبوننا شيئاً فشيئاً إلى دائرة ارتجالاتهم التي تُكملُ دائرة الموسيقا الشرقية بتميّز “سولوهات”ٍ فيها من روح العازف وذكرياته وشخصيته أكثر مما هي مبنية على رصانة النوتات المكتوبة مسبقاً حسب رؤية المؤلف الموسيقي، فكانت نقراتُ “أنس عودة” على عوده (في مقطوعة “حنين” تأليف شعلان الحموي وتوزيعه) تفيّق فينا شعوراً غامضاً تزيده قوسُ “مروان أبو جهجاه” على “الفيولا” حنيناً إلى ماضٍ كنّا نصنع فيه الذكريات بهدوء المطمئن.

وها هي مقطوعة “فانتازي سوريّة” (بتوقيع مهدي المهدي تأليفاً وتوزيعاً) وبعد أن تهدهدنا على أنغام الأكورديون ونقرات البزق ونداءات الناي؛ تُفاجأنا بنقلة مميزة كما لو أنّ لوناً أزرقَ من تلويناتِ موسيقا الجاز يملأ سماءَ المكان، إذ بدأ بزقُ (باسم جابر) يتراقص بتطريباته المشرقية على سريرٍ من ضربات “الدرامز” و”أكّورات” البيانو فيما الكمنجاتُ الساحراتُ ينوّعن في توزيعاتهنّ بما يُذكّرنا قليلاً بموسيقا “توفيق فرّوخ” أو بشيطنات “زياد الرحباني”.

ولعلّ “المعاصرة” التي حاولها الموزّع وعازف التشيللو صهيب السمّان لـ”تجديد” و”تحديث” اللحن الواحد أو الخطّ اللحني الواحد في مقطوعة “بولكا” لمحمد عبد الكريم (رغم الجهد الواضح فيها وكونها تأتي ضمن سياق جهود الموسيقيين السوريين في تطعيم الألحان السورية التراثية بنكهاتٍ من الحداثة الموسيقية العالمية) وبسبب جدّتها وغرابتها وعدم معرفة الكثيرين منا بالمقطوعة الأصلية وبالتالي إمكانية معرفة التطورات التي طرأت عليها… أقول لعلّ هذه المعاصرة لم ترقَ إلى مستوى المتوقع في إشباع نهمنا الموسيقي خاصةً مع قِصرها الشديد (دقيقة ونصف فقط)!

المقطوعة الذروة كانت “سؤال” (تأليف وتوزيع عدنان فتح الله) إذ يطالعنا البيانو بنقراتٍ تعيدها الكمانات كما لو أن دمعاً على حافة الهطل، ويزيدها شجناً “تشيللو” محمد نامق وحركة القوس البطيئة في ارتجاله الطويل كما لو أننا نستمع إلى إنسانٍ يتلو علينا أحزانه بهدوء مَنْ لمْ يعد يعرفُ لمَ كلُّ هذا الألم الساجي في قلبه فيطلق آهً كبيرة مديدة بلا إجابةٍ شافية تُمسِّدُ وجعَ “السؤال”.

كما استمعنا إلى مقطوعة “الدوامة” (موسيقا مسلسل من تأليف طاهر مامللي وتوزيعه) ومقطوعة “موسيقا فيلم ناصر 56” (تأليف ياسر عبد الرحمن وتوزيعه)، لكنْ لا كلماتٍ مُغنّاة ولا صوتاً بشريّاً في هذه الأمسية بحيث تسرقنا المعاني إلى دلالات لغوية وصور شعرية أو إلى محاولة تتبّع فونيمات صوتية يبرع في أدائها عادةً مغنّو ومغنيّات الكورال، بل عِشنا الموسيقا وكأنها شعلة الروح المضيئة فينا أبداً.

وهكذا يكمل محمد عثمان أمسيتنا على كفوف النغم والإيقاعات في مقطوعة “سماعي حجاز كار كردي” للراحل الفلسطيني روحي الخمّاش والذي سكن بغداد طويلاً بما يفسّر تلك التنقّلات الإيقاعية في هذا “السماعي” والتي ألِفناها في الموسيقا العراقية ذات الشجن. شجنٌ وتأملاتٌ روحانية استدعاها فينا عثمان بلطفٍ عِبرَ ارتجالات بزقه متنوعةِ المقامات. ارتجالاتٌ لا تنكأ الجروحَ بل تفتحُ نوافذ الروح على الذكريات كي تدخلَ بهدوءٍ من دون صخب مجيئها المعتاد.

ثم لتخطفنا مقطوعة “الباشا” (تأليف رائد جورج وتوزيعه) إلى أجواء موسيقا “ياني” بشكلها وروحها الملحميّة أو إلى شيء من روح “عمر خيرت”. إذ قليلة هي المرات التي تشارك فيها كلُّ الآلات النفخية الجهيرة بكامل عتادها وإلى جوارها كامل الأوركسترا كمن على موعدٍ مع الحرب حيث هناك في الخلفية نقرات الطبول الضخمة، ثم تلك النقلات نحو رقّةٍ مخفيّةٍ مسكوبةٍ مع القانون والبزق يزيدها تحليق الكمنجات عظمةً كما لو أن “الباشا” قادمٌ بكامل مهابته.

وهكذا تقمّصتُ البزقَ تارةً فعشتُ في قلب النغم، وسبحتُ مع ماءِ الموسيقا في أوتار التشيللو… فكان وجهي مثل وجوه العازفين الذين أنصتوا بخشوعٍ العارفِ المتعبّد إلى جلال الموسيقا حتى يُنهي أحدُ زملائهم مقطوعته الإفرادية الساحرة.

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