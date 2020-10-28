قائد الدفاع المدني في اللاذقية: إخماد حريق جبل الشعرة

اللاذقيه -يوسف علي

بيّن العميد نضال محلا قائد الدفاع المدني في اللاذقية لـ(تشرين) أنه تمت السيطرة التامة على الحريق الحراجي في جبل الشعرة، موضحاً أنه تم التغلب على الصعوبات والتحديات التضاريسية إذ إن الموقع لايمكن الوصول إليه إلا مشياً على الأقدام ولا توجد طرق نار لتصل الآليات ولذلك فقد تم التعامل مع الحريق بالطرق اليدوية بواسطة الجهود الاستثنائية والعناصر البشرية من رجال الجيش الباسل والدفاع المدني ورجال الحراج الذين استخدموا الأدوات البسيطة من معاول وفؤوس ومناشر وعصي في قص الأغصان لعزل الحريق.

كما أشار محلا إلى مشاركة الطيران المروحي للجيش العربي السوري بالإضافة لطائرتين روسيتين في إخماد الحريق، لافتاً إلى أن فرق الإطفاء بحالة جاهزية للتدخل عند حصول أي اشتعال آخر في الموقع بعد أن تم إخماده وتبريده .

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