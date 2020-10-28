إصابة فلسطيني بعملية دهس نفذها مستوطن جنوب الخليل

أصيب فلسطيني بجروح اليوم من جراء عملية دهس نفذها مستوطن إسرائيلي شرق يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية.

وذكر منسق لجان الحماية والصمود فؤاد العمور لوكالة “وفا” أن مستوطناً دهس الفلسطيني في قرية رفاعية شرق يطا ما أدى إلى إصابته بجروح ورضوض.

ويصعد المستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءاتهم على الفلسطينيين في قراهم ومدنهم بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم في ظل صمت المجتمع الدولي وتجاهله لدعوات الخارجية الفلسطينية المستمرة بالتدخل الفوري لوقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

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