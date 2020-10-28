أجهزة حديثة لمشفى أباظة لتجهيز الشعبة العينية

القنيطرة - ممدوح عوض

زودت وزارة الصحة، الهيئة العامة لمشفى الشهيد ممدوح أباظة في القنيطرة بثلاثة أجهزة حديثة ومتطورة للعيادة العينية بهدف افتتاح الشعبة العينية في المشفى، وذكر مدير عام الهيئة العامة لمشفى الشهيد ممدوح أباظة الدكتور وسام ماوردي أن الأجهزة التي زُود بها المشفى تعد من أحدث الأجهزة الطبية العينية التي تأتي ضمن سلسلة من الأجهزة التي يتم العمل على استكمالها (ستة أجهزة) خلال الفترة المقبلة ليتم افتتاح الشعبة العينية مع مطلع العام المقبل.

وأشار ماوردي إلى استلام المشفى جهاز OCt وهو جهاز استقصاء وتصوير لشبكية العين، ويقوم الجهاز بإعطاء صور دقيقة جداً لمقاطع الشبكية وتخديم مرضى السكري والضغط وأمراض الشبكية بشكل عام، وجهاز (الآرغون ليزر) جهاز علاجي ذو دقة عالية يستخدم لعلاج أمراض الشبكية تحديداً وأكثرها اعتلال الشبكية بالسكري واعتلال الشبكية بارتفاع الضغط وأمراض أخرى تتعلق بالعين، وجهاز (ياغ ليزر) يقوم بتخديم الأقسام الأمامية من العين ومنها خزع المحفظة الخلفية وخزع القزحية عند المرضى ويتميز الجهاز بدقة النتائج أثناء العلاج.

وأضاف ماوردي: تسعى إدارة المشفى جاهدة لاستكمال تأهيل وترميم وتجهيز شعبة العينية قبل نهاية العام ووضعها في الخدمة، مشيراً إلى أن افتتاح شعبة العينية يسهم في إجراء كافة العمليات العينية ضمن المشفى من دون الحاجة للذهاب إلى مشافي دمشق، مبيناً أن الشعبة العينية تحتوي على طبيبين اختصاصيين و9 أطباء مقيمين.

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