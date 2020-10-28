ضبط منشأة تصنيع ألبان مخالفة في اللاذقية

اللاذقية _ سراب علي

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية اليوم منشأة لتصنيع الألبان لمخالفتها الشروط الصحية.

وبيّن سامر سوسي – مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية ل ( تشرين ) أنه تم ضبط المنشأة في إحدى المزارع تعمل من دون ترخيص و تفتقر للشروط الصحية، وبناء عليه تم سحب عينات لتحليلها و نظم الضبط اللازم، حيث تم إغلاقها وتشميعها بالشمع الأحمر وإحالة الضبط إلى القضاء المختص أصولاً.

وأوضح سوسي أن عناصر حماية المستهلك نظموا على مدار ثلاثة أيام 92 ضبطاً تموينياً في اللاذقية ومعظمها ضبوط جسيمة، مشيراً إلى أنه تم تنظيم ثلاثة ضبوط للإتجار بالإسمنت الأسود و بيعها بالسوق السوداء حيث تم ضبط سيارتين محملتين بكمية (١١٨) طناً من مادة الإسمنت الأسود قادمتين من خارج المحافظة وحجزهما للإتجار بالمادة في السوق السوداء وبناء عليه تمت إحالة المخالفين موجوداً إلى فرع الأمن الجنائي لاستكمال التحقيقات.

وأضاف سوسي : في إطار متابعة المديرية للأسواق نظمت 37 ضبطاً لعدم الإعلان عن الأسعار شملت معظم المواد، موضحاً أن باقي الضبوط تنوعت لعدم حيازة فاتورة شراء، و البيع بسعر زائد لموزعين ، وحيازة مواد منتهية الصلاحيةو إعلان بسعر زائد ، و ضبط عدم تداول فواتير في سوق الهال إضافةإلى حيازة مواد مجهولة المصدر، و الإتجار بمادة الغاز المنزلي والصناعي بطريقة غير مشروعة، و ضبط آخر للتضليل بالفاتورة وبطاقة البيان ، و مزاولة مهنة من دون ترخيص.

و في مجال متابعة عمل السرافيس تم تنظيم 9 ضبوط لعدم إعلان أجور بدل خدمات لسرافيس، وبالنسبة لمراقبة مادة الخبز بيّن سوسي أنه تم تنظيم عدد من الضبوط لنقص وزن بربط الخبز و للإتجار بالخبز التمويني.

طباعة