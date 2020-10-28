رئيس المجمع الروحي لمسلمي روسيا يدين جرائم الإرهابيين في سورية

أدان رئيس المجمع الروحي لمسلمي روسيا المفتي ألبير كرغانوف الجرائم التي ترتكبها فلول المجموعات الإرهابية في سورية بدعم وحماية من رعاتها ومموليها الخارجيين ومنها التفجير الإرهابي الذي استهدف الشيخ محمد عدنان الافيوني مفتي دمشق وريفها.

وأوضح المفتي كرغانوف أن استشهاد الشيخ الافيوني حدث مؤلم وخسارة كبيرة للجميع، مشيراً إلى أن أولئك الذين يرتكبون تلك الأفعال المشؤومة ينتهكون بفعلتهم هذه كل القوانين الأخلاقية والروحية.

وأعرب كرغانوف عن تعازيه لوزارة الأوقاف ولكل أفراد الشعب السوري ولذوي الشيخ الافيوني، مؤكداً أن مسلمي روسيا يواصلون دعاءهم من أجل عودة السلام والاستقرار إلى ربوع سورية.

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