نهج إدارة ترامب فاقم وفيات كورونا

ترجمة وتحرير: راشيل الذيب

أكد مقال نشره موقع “وورد سوشاليست” أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تخلت عن أي جهود لاحتواء جائحة كورونا وذلك وفقاً لتصريحات أدلى بها رئيس موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز في مقابلة مع برنامج “حالة الاتحاد” على شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

ورأى المقال أن بيان ميدوز هو الإعلان الأكثر شفافية حتى الآن بأن البيت الأبيض ينفذ سياسة “مناعة القطيع” التي تسمح لمرض “كوفيد19” بالانتشار من دون رادع بين السكان، حيث تدعم إدارة ترامب ما يسمى “إعلان بارينغتون العظيم”، الذي يدعو إلى التخلي عن جهود احتواء المرض، بما في ذلك حظر الحشود الكبيرة التي تنقل العدوى بسرعة.

وقال المقال: إن تبني البيت الأبيض لـ”إعلان بارينغتون العظيم” المناهض لسياسات الإغلاق يرقى إلى دعم ما لا يمكن تفسيره إلا على أنه سياسة قتل جماعي عبر السماح لمئات الآلاف من الأشخاص، وعلى رأسهم كبار السن، بالموت وسط تجدد عالمي للوباء الناجم عن التخلي المبكر عن إغلاق الأعمال والجهود الأخرى لاحتواء الوباء.

ولفت المقال إلى أن تصريحات ميدوز تأتي وسط عودة تفشي فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، حيث سجلت البلاد في يومي الجمعة والسبت الماضيين رقماً قياسياً للإصابات بكورونا، بواقع 81417 و 79453 حالة على التوالي، وقد حذر علماء الأوبئة من أن مئات الآلاف من الأشخاص سيموتون في الخريف والشتاء، وكان بلغ عدد الإصابات في الولايات المتحدة 8.89 ملايين حالة وأكثر من 230 ألف حالة وفاة.

وذكر المقال نقلاً عن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن الأشهر القليلة القادمة ستكون صعبة جداً وبعض الدول ستتبع مساراً خطراً في جائحة فيروس كورونا المستجد، كما أكد غيبريسوس في مؤتمر صحفي أن العالم في منعطف حاسم بشأن هذا المرض، وتابع قائلاً: إن العديد من الدول تشهد زيادة هائلة في الحالات وهو ما يؤدي إلى تشغيل المستشفيات ووحدات العناية المركزة بالقرب من كامل طاقتها أو ما يتخطى ذلك، وما زلنا فقط في شهر تشرين الأول.

وبين المقال أن دراسة حديثة نشرها المركز الوطني للتأهب للكوارث التابع لمعهد الأرض بجامعة كولومبيا حاولت النظر في العدد الهائل وغير المتناسب لوفيات كوفيد19 في الولايات المتحدة لتحديد عدد الوفيات التي كان من الممكن تجنبها، وباستخدام التحليل المقارن، قدرت الدراسة أن ما لا يقل عن 130 ألف حالة وفاة وربما ما يصل إلى 210 آلاف حالة كان يمكن تجنبها من خلال سياسة تدخلية مبكرة أكثر وتنسيق وقيادة اتحاديين أقوى، حيث يتطلب هذا الحجم من الوفيات نهجاً حكومياً شاملاً.

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