“بريكست” وفوضى التفاوض والخروج

تقرير:

لا يبدو أن خروج بريطانيا ومغادرتها للاتحاد الأوروبي سيكونان بالسهولة التي يراها البعض على البريطانيين، إذ شهدت العاصمة البريطانية لندن مظاهر احتفال ضخمة من مؤيدي “بريكست” في ساحة البرلمان في حين نظم مناهضو الخروج من الاتحاد الأوروبي تظاهرات أمام مقر الحكومة.

في سياق ذلك وصلت مفاوضات العلاقات المستقبلية بين لندن وبروكسل إلى طريق مسدود حيث لا يبدي أي منهما استعداداً للتنازل، وقد تبادلا الاتهامات بشأن المسؤولية عن عدم تحقيق تقدم في المفاوضات حول اتفاق ينظم علاقتهما بعد الخروج المتوقع لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتحدث كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه عن خيبته وقلقه عقب جلسة التفاوض السابعة من حيث أن الاتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في هذه المرحلة مستبعد، وعبر عن إحباطه بسبب ما وصفه بـعدم استعداد بريطانيا للتزحزح عن موقفها ولن يكون هناك أي تقدم على الإطلاق، بينما اتهم المفاوض البريطاني ديفيد فروست الاتحاد الأوروبي بأن المفاوضات صعبة بلا مبرر، عبر محاولة إلزام لندن “مواصلة” تطبيق القواعد نفسها بالنسبة إلى الدعم الاقتصادي الحكومي -الذي يمثل جزءاً من شروط المنافسة- والصيد، وهما نقطتان مفصليتان في النقاشات.

بالمقابل ألقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خطاباً وجهه إلى الشعب قال فيه:”إن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي ليس النهاية بل بداية فصل جديد من مسيرة بلادنا..”، مشدداً على “النجاح وبأنها ليست النهاية بل البداية إنها لحظة بزوغ الفجر وبدء فصل جديد وبداية عهد جديد من التعاون الودي بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا..”.

وبسبب حالة انعدام اليقين والخوف من المستقبل وعدم الثقة بأن اقتصاد بلادهم قادر على تحمل تبعات الأزمة الاقتصادية التي سيخلفها الخروج من التكتل الأوروبي، سارع عدد من البريطانيين إلى الحصول على جنسيات أوروبية مختلفة تضمن لهم البقاء مواطنين ضمن التكتل الأوروبي وإن كلفهم ذلك جنسيتهم البريطانية، وهي ظاهرة جديدة.

وتظهر أرقام الدراسة التي نشرت بالتعاون مع مركز “دبليو. زد. بي” للعلوم الاجتماعية في ألمانيا أن هجرة البريطانيين نحو أوروبا ارتفعت بنسبة 30% مباشرة بعد إعلان نتائج استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سنة 2016 ليرتفع بذلك عدد المهاجرين البريطانيين نحو الاتحاد الأوروبي من 57 ألفاً ما بين الفترة 2008- 2015 إلى 73 ألف مهاجر في الفترة 2016- 2018.

وسبق أن أنزل علم بريطانيا من مقر المجلس الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل ومقر البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية إيذاناً بقرب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

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