التوسع بخدمات المركز الطبي لمعلمي درعا تخفيفاً للأعباء عنهم

درعا - وليد الزعبي

نظراً لارتفاع أجور المعاينات في العيادات الخاصة كثيراً يطالب العديد من المعلمين بتوسع المركز الطبي لنقابة معلمي درعا لتشمل عياداته تخصصات أكثر، وذلك لأجور معايناتها المخفضة بحوالي الثلثين عن القطاع الخاص، والاستمرار بتقديم خدمات الصور الشعاعية وتوفير كافة أصناف الدواء في صيدلية المركز للاستفادة من نسبة الحسم المقررة بمقدار 60%.

وأوضح نقيب معلمي درعا – وائل العاسمي أن المركز الطبي وجد لخدمة المعلمين ويتضمن حالياً 4 عيادات في اختصاصات الداخلية القلبية والعصبية والأذنية والسنية والعيادات الثلاث الأولى تتقاضى كشفية بقيمة 1000 ليرة من المعلمين, فيما العيادة السنية تحسم 25% من قيمة خدمات العلاج، ويصل عدد المستفيدين من هذه العيادات شهرياً إلى حوالي 1200 معلم، ويتم التحضير حالياً لافتتاح عيادة بولية وأخرى نسائية في القريب العاجل وذلك تلبية لمطالب المعلمين بالتوسع بالخدمات ذات الأجور المخفضة.

وأشار العاسمي إلى أن عمل المركز لا يقتصر على العيادات فقط بل يقدم خدمات التصوير الشعاعي وصور بانوراما الأسنان بقيمة تقل بحوالي الثلثين عن القطاع الخاص إضافة إلى تصوير رحم ظليلي بقيمة تقل النصف عن القطاع الخاص.

ولجهة صرف الأدوية ومدى توفرها بين العاسمي وجود صيدلية ضمن المركز الطبي وجرى الحرص مؤخراً على توفير معظم الأدوية التي تصرف للمعلمين بحسم يبلغ 60% من قيمتها، كما أن النقابة متعاقدة مع 23 صيدلية على مستوى المحافظة تقوم بصرف الدواء للمعلمين بنسبة حسم 40%، لافتاً إلى رفع سقف الوصفة الطبية للمعلم من 7 إلى 20 ألف ليرة والمساهمة بنسبة 25% من قيمة الأدوية المستوردة، كما تقدم النقابة للمعلمين المتقاعدين وأزواجهم خدمة صرف الأدوية المزمنة بسقف 20 ألفاً شهرياً وبشكل دوري، وهناك تعديلات لصالح المعلمين , حيث تم رفع تعويض نهاية الخدمة وتسعيرة الإقامة في المشافي والعناية المشددة والعمليات القيصرية والنظارة الطبية ضمن الإمكانات المادية المتاحة.

وبالاستفسار عن واقع بدل استثمار العيادات من الأطباء في المركز والذي أصبح قليلاً ضمن الظروف الراهنة، أوضح نقيب معلمي درعا أنه سيتم اعتباراً من بداية العام المقبل رفعه من 40 إلى 100 ألف ليرة سورية مع الإبقاء على أجر المعاينة 1000 ليرة والحسم في العيادة السنية 25%.

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