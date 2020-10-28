مستودعات الأعلاف في السويداء غير مجهزة فنياً

السويداء - طلال الكفيري:

لم يزل النقص في أوزان المادة العلفية المُدخلة والمُخرجة إلى مستودعات فرع أعلاف السويداء من أهم المشكلات التي تلاحق أمناء المستودعات.

إذ أشار رئيس مكتب التنمية الزراعية في اتحاد عمال السويداء ضياء أبو غازي لـ«تشرين» إلى أن كل مراكز توزيع الأعلاف على ساحة المحافظة غير مجهزة فنياً لتخزين المادة العلفية، وذلك من حيث العزل والتهوية وأرضية هذه المراكز التي أصبح معظمها يغلب عليه صفة التحفير، ما جعلها عرضة للقوارض والعوامل الجوية، الأمر الذي أدى إلى حدوث نقصٍ في المادة العلفية، علماً أن هذا النقص يتحمله أمين المستودع، وهذا دفع أمناء المستودعات للإحجام عن مهمة استلام أمين مستودع، مضيفاً : مع العلم أنه سبق لنا كتنظيم نقابي أن اقترحنا على المؤسسة العامة للأعلاف بضرورة العمل بمبدأ الوزن المعياري أي يتم تسليم كيس علف لأمين المستودع ويكون التخريج من المستودع كيس علف.

مشيراً إلى أن المادة العلفية الموجودة في هذه المراكز غير خاضعة على الإطلاق لعملية تعقيم بغية إبعاد القوارض عنها.

إضافة لذلك فقد وجهت المؤسسة العامة للأعلاف فروعها لشراء جهاز لقياس الرطوبة لكل مراكز الأعلاف إلا أنه للأسف الشديد لم يقم فرع السويداء بشراء سوى جهاز واحد.

ولفت إلى أن مركز أعلاف صلخد مازال خارج دائرة بيع المادة العلفية حتى هذا التاريخ نتيجة رفض العاملين لدى الفرع استلام أمين مستودع، ما انعكس سلباً على المربين المقيمين في منطقة صلخد و الذين باتوا مرغمين على استجرار المادة العلفية من مركز نبع عرى، الأمر الذي أرهقهم مادياً، عدا عن ذلك فلم يزل أيضاً مركز القصر خارج دائرة الاستثمار من جراء وقوعه فيما مضى في منطقة غير آمنة وتعرضه للتخريب وعدم توافر كادر وظيفي.

مدير فرع أعلاف السويداء – المهندس وائل الشوفي أوضح لـ«تشرين» أن المشكلة الأساسية تكمن بوجود نقص كبير في الملاك العددي للفرع، إضافة لذلك فإن أمين مستودع أعلاف صلخد بحقه تقرير تفتيشي، وغير مسموح تسليمه أموراً مالية.

وأضاف: حالياً ننتظر الإعلان عن أسماء الناجحين في المسابقة التي قامت بها المؤسسة مؤخراً ليصار إلى تعيين أمين مستودع.

وبالنسبة لمركز أعلاف القصر أشار إلى أنه يتم العمل على حصر الأضرار التي لحقت بالمركز من جراء الاعتداءات الإرهابية، ليصار بعدها إلى تجهيز المركز، علماً أن معظم عماله قد تركوا العمل وحالياً لا يوجد ملاك عددي له، أما فيما يخص تجهيز المراكز فهذا يحتاج إلى اعتمادات مالية وحالياً هذه السيولة غير متوافرة.

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