العراق.. القبض على ثمانية إرهابيين في نينوى

ألقت القوات العراقية القبض على ثمانية إرهابيين من تنظيم “داعش” في محافظة نينوى شمال العراق .

وقالت قيادة شرطة نينوى في بيان نقله موقع السومرية نيوز: إن فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى وبناء على معلومات دقيقة ومن خلال تعاون المواطنين ألقى القبض على ثمانية عناصر من تنظيم “داعش” الإرهابي في مناطق متفرقة من المحافظة.

وتواصل القوات العراقية المشتركة عملياتها لملاحقة فلول إرهابيي “داعش” في عدد من المناطق في البلاد.

طباعة