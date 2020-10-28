غروسبيتش: أمريكا والنظام التركي هما الداعم الأكبر للإرهاب في العالم

أكد نائب رئيس الحزب الشيوعي التشيكي المورافي عضو مجلس النواب ستانيسلاف غروسبيتش أن الولايات المتحدة والنظام التركي هما الدولتان الداعمتان بالشكل الأكبر للإرهاب وأكثر الدول ممارسة للعدوان بحق الدول الأخرى.

وقال غروسبيتش في موقف نشره على الموقع الالكتروني للحزب إن “مهمة الجيش التشيكي الأساسية هي ضمان امن المواطنين التشيك وحماية البلاد وليس المشاركة في الحملات الإجرامية التي يقوم بها حلف الناتو بدءا من يوغسلافيا مرورا بأفغانستان والعراق وصولا إلى سورية”.

وأضاف إننا لن نسدد الأموال من أجل شن الأعمال العدوانية الامبريالية ضد دول العالم.

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