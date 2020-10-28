الاحتلال يهدم منزلاً في القدس المحتلة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم تجمعا سكنيا في القدس المحتلة وهدمت منزلاً.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بعدد من الجرافات تجمع واد أبو هندي البدوي الواقع بين مدينة القدس وبلدة العيزرية وهدمت منزلاً وشردت قاطنيه.

وفي إطار تنفيذ مخططاتها العدوانية التهويدية تصعد قوات الاحتلال من عمليات هدم منازل وممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية وخاصة بالقدس المحتلة في ظل تجاهل المجتمع الدولي للمطالبات الفلسطينية بالتدخل العاجل لوقف عمليات الهدم وتطبيق القرار الأممي 2334 الذي يطالب بالوقف الفوري للاستيطان.

وأصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم خلال اقتحامها بلدة جبع جنوب جنين في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وأطلقت قنابل الغاز السام على الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وتواصل قوات الاحتلال اعتداءاتها على الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم في مدنهم وقراهم بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.

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