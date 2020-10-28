تستمر درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي من الجنوب يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

ويتوقع اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل زخات رعدية مطرية خاصة في المنطقة الساحلية والغربية وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة على المنطقة الشرقية والشمالية الشرقية ومتقلبة إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة في باقي المناطق والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة:

الاربعاء الخميس الجمعة دمشق 31/18 31/19 30/18 القنيطرة 29/18 29/19 28/17 درعا 33/18 33/18 32/17 السويداء 31/19 31/18 30/17 حمص 32/17 32/17 31/15 حماة 34/19 33/18 32/17 الحسكة 34/14 35/16 34/18 اللاذقية 32/22 31/21 30/21 طرطوس 32/22 31/21 31/21 حلب 31/16 30/14 29/15 ادلب 31/16 30/14 29/15 دير الزور 33/18 31/18 32/16 الرقة 33/16 32/17 31/17

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