المتعافون من كورونا قد يعانون من تأثيرات على وظائف المخ

حذرت دراسة بريطانية من أن المتعافين من فيروس كورونا المستجد قد يعانون من تأثيرات كبيرة على وظائف المخ حيث ترتبط أسوأ حالات العدوى بالتدهور العقلي الذي يعادل شيخوخة الدماغ لمدة 10 سنوات.

وحسب جريدة تايمز الهندية فإن باحثين من جامعة إمبريا ل كوليدج حللوا نتائج 84285 شخصا أكملوا دراسة تسمى اختبار الذكاء البريطاني ووجدوا أن العجز المعرفي كان ذا تأثير كبير ولا سيما بين الأشخاص الذين تم نقلهم إلى المستشفى بفيروس كورونا حيث أظهرت أسوأ الحالات آثاراً تعادل متوسط انخفاض 10 سنوات في الأداء المعرفي بين سن 20 إلى 70 عاماً.

وتقيس الاختبارات المعرفية مدى جودة أداء الدماغ للمهام مثل تذكر الكلمات أو ربط النقاط في اللغز وتستخدم مثل هذه الاختبارات على نطاق واسع لتقييم أداء الدماغ في أمراض مثل الزهايمر ويمكن أن تساعد الأطباء أيضاً في تقييم ضعف الدماغ المؤقت.

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