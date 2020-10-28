كندا: أكثر من 10 آلاف وفاة بكورونا

تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في كندا التي تشهد حاليا ثاني موجة تفش للفيروس الفتاك عتبة العشرة آلاف وفاة.

وبحسب حصيلة أعدتها وسائل إعلام محلية استنادا إلى بيانات رسمية سجلت أكثر من 90 بالمئة من الوفيات في أكبر مقاطعتين في البلاد وهما أونتاريو وبدرجة أكبر كيبيك بؤرة الجائحة منذ بدأ الوباء يتفشى في البلاد في آذار الماضي.

ولغاية مساء أمس بلغ عدد الوفيات الناجمة عن كورونا في كندا 10001 وفاة من أصل 670222 إصابة مؤكدة مخبرياً وفقاً لحصيلة أعدتها شبكتا التلفزيون العموميتان سي بي سي وسي تي في.

وأقر رئيس الوزراء جاستن ترودو خلال مؤتمر صحفي بأن السكان أصيبوا بإرهاق من جراء الجائحة والزيادة السريعة في أعداد الإصابات الجديدة وتشديد الإجراءات الصحية في جميع أنحاء البلاد للحد من انتشار الوباء.

وقال ترودو “لا أحد منا يريد أن نصل الى هنا حيث نتحدث عن ازدياد أعداد الإصابات في مدارسنا وفرض المزيد من الإجراءات التي تقيدنا وتزعجنا في حياتنا اليومية” محذرا من أن الأمر لن يكون سهلا ولكن على الجميع الالتزام بالإجراءات وبذل كل ما بوسعهم للخروج من الأزمة في أسرع وقت ممكن.

من جهتها قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم.. إن البر الرئيسي سجل 42 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية ارتفاعا من 16 حالة في اليوم السابق وذلك بعد رصد حالات جديدة في منطقة شينجيانغ شمال غرب البلاد.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البر الرئيسي للصين 85868 في حين ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

وفي المكسيك أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5942 إصابة جديدة بفيروس كورونا و643 وفاة ليرتفع العدد الرسمي للإصابات إلى 901268 والوفيات إلى 89814.

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