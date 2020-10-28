ريال مدريد يتعادل مع بروسيامونشنجلادباخ

سجل ريال مدريد هدفين في الأنفاس الأخيرة ليتعادل 2-2 مع مضيفه بروسيا مونشنجلادباخ في المجموعة الثانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم لينهي ثلاث هزائم متتالية في المسابقة.

وحقق بطل أوروبا 13 مرة الذي خسر آخر ثلاث مباريات بعد هزيمتين الموسم الماضي أمام مانشستر سيتي في أدوار خروج المغلوب والخسارة المفاجئة 3-2 أمام شاختار دونيتسك الأسبوع الماضي أول نقطة له في النسخة الحالية.

ويحتل مونشنجلادباخ المركز الثاني بنقطتين بينما يتصدر شاختار المجموعة بأربع نقاط بعد التعادل السلبي مع إنتر ميلان.

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