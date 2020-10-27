بريطانيا: ارتفاع إصابات كورونا اليومية

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا اليوم تسجيل 22885 إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد 19 ما يشكل ارتفاعاً في الإصابات بالفيروس مقارنة مع 20890 حالة سجلت أمس.

وأفادت بتسجيل 367 حالة وفاة خلال الشهر الجاري مشيرة إلى ارتفاع الحالات الجديدة من أدنى مستوى لها في أسبوع مع ارتفاع عدد الوفيات في غضون 28 يوماً من الاختبار الإيجابي.

ولذلك ارتفع إجمالي إصابات بكورونا في بريطانيا إلى 873800 حالة إضافة إلى إجمالي وفيات بلغ 44896 حالة وفاة.

وتشهد بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعاً في الإصابات بـ “كوفيد 19” ما دفع رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى إعلان نظام جديد ثلاثي المستويات للحجر الصحي المحلي شمل القيود الأكثر صرامة .

وفي فرنسا أظهرت بيانات وزارة الصحة 523 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وهو أعلى عدد يومي منذ 22 نيسان الماضي.

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