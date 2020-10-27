بوتين يجدد تأكيده أهمية الحل السياسي للأزمة في سورية

جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التأكيد على أهمية الحل السياسي للأزمة في سورية بما فيها جهود الدول الضامنة لعملية أستانا.

وبحسب بيان لمكتب الخدمة الصحفية في الكرملين فان بوتين أكد أيضاً خلال اتصال هاتفي مع رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان اليوم بمبادرة من الأخير على أهمية تنفيذ الاتفاقات القائمة لتحقيق الاستقرار في محافظة إدلب مشيراً أيضاً إلى أهمية تكثيف المحادثات الرامية إلى التوصل للسلام في ليبيا.

كما أبلغ بوتين أردوغان خلال الاتصال قلقه العميق إزاء تصعيد الأوضاع في إقليم ناغورني قرة باغ وانخراط إرهابيين من الشرق الأوسط بشكل واسع ومتزايد في الصراع الدائر بالإقليم.

وتؤكد أرمينيا على تدخل النظام التركي في تصعيد الأوضاع في إقليم قرة باغ الذي اندلع النزاع فيه وامتلاكها أدلة دامغة على نقله إرهابيين من سورية إلى الإقليم.

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