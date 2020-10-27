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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الثلاثاء 11 ربيع الأول 1442 الموافق لـ 27 تشرين الأول 2020
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الأخبار
بوتين يجدد تأكيده أهمية الحل السياسي للأزمة في سورية
الاحتلال الأمريكي يخرج 37 صهريجاً من النفط السوري المسروق إلى الأراضي العراقية
الجيش اللبناني يجدد مطالبته بانسحاب الاحتلال من الأراضي اللبنانية
مفتي روسيا يدين مواقف ماكرون المسيئة للرموز الدينية الإسلامية
العدوان السعودي يرتكب 292 خرقاً في الحديدة اليمنية
استشهاد مدني جراء سقوط عدة قذائف أطلقتها التنظيمات الإرهابية على بلدة جورين بريف حماة
جمهوريون سابقون: ترامب يهدد حكم القانون
وزيرة الشؤون والمفوض العام للأونروا يبحثان سبل تجاوز الصعوبات التي تعترض تنفيذ برنامج الوكالة في سورية
الجعفري: الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي يواصلون الإرهاب الاقتصادي بحق سورية عبر فرضهم إجراءات قسرية أحادية
الصين تجدد رفضها بيع الولايات المتحدة أسلحة لتايوان